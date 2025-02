Uomo spara al vicino dopo una lite nel Genovese, ferito è grave

agenzia

A Castiglione Chiavarese. Lo sparatore è in fuga

GENOVA, 27 FEB – Una lite tra vicini finisce in sparatoria nel genovese. Il fatto di sangue è avvenuto questa mattina in località Conio in comune di Castiglione Chiavarese. Il gestore di un allevamento bovino per un contenzioso che durava da anni ha sparato al vicino dandosi poi alla fuga. Il ferito ancora in vita è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di San Martino di Genova. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante si sono recati sul posto per iniziare le indagini e la ricerca dello sparatore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA