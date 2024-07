Uomo travolto e ucciso alla fermata del bus a Roma

agenzia

In viale Marconi, alla guida un cittadino turco 26enne

ROMA, 13 LUG – Un uomo è morto investito da un’auto mentre aspettava l’autobus alla fermata. E’ accaduto poco prima delle 6 in viale Marconi. Sul posto la polizia locale del Gruppo XI per i rilievi. Da una prima ricostruzione sembra che, per cause da accertare, la macchina abbia sbandato travolgendo il pedone alla fermata dell’autobus, in direzione fuori Roma. Alla guida un cittadino turco di 26 anni portato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. La vittima è un italiano di 66 anni, morto sul colpo. Sono in corso rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’investimento.

