Uomo trovato morto nelle campagne del Salernitano

Si indaga sulle cause del decesso

AQUARA, 27 NOV – Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto la notte scorsa ad Aquara, nel Salernitano. Il rinvenimento in un’area di campagna situata nei pressi del ponte di località Mainardi. Si tratta di un 32enne di origini romene. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Aquara. Ignote al momento le cause del decesso: non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto volontario da parte dell’uomo. Sul fatto i carabinieri mantengono il più stretto riserbo. L’uomo era molto conosciuto in zona in quanto lavorava da tempo presso un’azienda di Roccadaspide.

