Uomo trovato morto, un altro soccorso in residence Prato

Cause da chiarire. E' la struttura dove alloggiò Denisa

PRATO, 25 LUG – Un uomo è stato trovato morto questa mattina in una stanza del residence Ferrucci a Prato. Accanto a lui, in condizioni da valutare, c’era un altro uomo che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santo Stefano. La stanza si trova proprio di fronte a quella in cui, a maggio, soggiornava Maria Denisa Paun, trentenne poi uccisa e ritrovata cadavere a Montecatini Terme (Pistoia). Le operazioni di soccorso sono state rallentate dalla presenza di un rottweiler molto agitato, messo in sicurezza dai sanitari prima dell’ingresso nella camera. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati trovati stupefacenti e alcuni biglietti all’interno dei locali. La natura del decesso è al momento da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, la polizia scientifica, la municipale e i sanitari. Nessuna ipotesi al momento è esclusa. Il residence Ferrucci era già stato al centro delle cronache nelle scorse settimane per il caso Paun, la cui morte è stata poi confessata da Vasile Frumuzache.

