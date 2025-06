Uomo ucciso a coltellate nella notte a Roma

agenzia

Soccorso in strada all'Eur, indagini carabinierI

ROMA, 29 GIU – Un uomo, un cittadino del Bangladesh, è morto accoltellato nella notte a Roma. E’ stato soccorso in via Cristoforo Colombo all’altezza del civico 399 poco dopo la mezzanotte. Inutili I tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri della Stazione San Sebastiano, della Compagnia Eur e della 7^ sezione del Nucleo Investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi. I militari stanno ascoltando alcuni conoscenti per ricostruire quanto accaduto. La salma e’ stata messa a disposizione del medico legale per l’esame autoptico.

