Urbanistica, al via il primo processo su abusi edilizi a Milano

agenzia

Citati i costruttori della Torre Milano come responsabili civili

MILANO, 11 APR – Al via al processo a carico di otto, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell’Edilizia e della direzione urbanistica del Comune di Milano, per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la realizzazione della Torre Milano di via Stresa, un grattacielo residenziale di 24 piani. È il primo procedimento sugli abusi edilizi che arriva in aula. L’avvocato di parte civile Antonella Forloni, che rappresenta una residente della zona, ha citato come responsabile civile per il risarcimento di eventuali danni la società costruttrice Opm Srl. In aula erano presenti con i propri legali, come parti offese, anche altri due cittadini e il Comune di Milano. Il processo è stato rinviato al prossimo 4 giugno, per l’ammissione delle prove e la calendarizzazione delle prossime udienze. Nessuno degli imputati, tra i quali figura anche l’ex vicepresidente della Commissione paesaggio Giovanni Oggioni, era presente in aula.

