Urto fra convogli, indagato il macchinista del treno merci

Fascicolo aperto a Trento, Salvini aveva chiesto verifiche

TRENTO, 21 AGO – È indagato per delitto colposo di pericolo, all’articolo 450 del Codice penale, il macchinista del treno merci alcuni vagoni del quale ieri, verso le 8.30, hanno urtato contro il treno regionale fermo a un semaforo sulla linea Brennero, in località Roncafort. Il fascicolo è sul tavolo del pm di turno a Trento, Alessandro Clemente. A seguito dell’urto fra i due treni, ieri, anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha chiesto che siano avviate con urgenza verifiche approfondite per chiarire dinamiche e responsabilità dell’accaduto.

