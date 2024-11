Usa 2024: sondaggio, in Italia la Generazione Z sceglie Harris

agenzia

Indagine UniversityBox: 'Ma i giovani pensano che vincerà Trump'

MILANO, 05 NOV – Il 69,4% della ‘Generazione Z’ (giovani nati tra il 1996 e il 2010) auspica per le elezioni americane una vittoria di Kamala Harris, mentre solo il 30,6% spera in un successo di Donald Trump. È quanto emerge da una rilevazione condotta in Italia negli ultimi tre giorni dall’ufficio studi di UniversityBox, la community digitale italiana che, attraverso una serie di servizi offerti gratuitamente, raggruppa complessivamente oltre un milione di studenti delle scuole superiori e delle università. Dall’indagine, condotta su un campione di 500 giovani, risulta poi che, a prescindere da quelle che sono le preferenze personali, il 60,7% è convinto che il nuovo presidente degli Stati Uniti sarà Trump, a differenza di un 30,3% che crede in un successo di Harris. “Un pronostico – spiega Emiliano Novelli, amministratore delegato di UniversityBox – che muterebbe totalmente se al posto della Harris fosse scesa in campo Michelle Obama. Infatti alla domanda che prevedeva questa ipotesi ben il 65,2% si è detta sicura che il successo sarebbe andato alla moglie dell’ex presidente, mentre solo il 34,8% è rimasto convinto di una vittoria di Trump”. “È chiaro – conclude Novelli – che stiamo parlando di un indicatore di massima che delinea comunque come la ‘Generazione Z’ nel nostro Paese sia chiaramente schierata a favore di Kamala Harris, ma che allo stesso tempo, anche sulla base delle notizie che giungono dagli States, sia convinta che il nuovo presidente sarà Donald Trump”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA