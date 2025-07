Usati idranti per disperdere un centinaio di No Tav a Vicenza

agenzia

Portati in Questura attivisti che si erano incatenati

VICENZA, 08 LUG – La polizia ha usato gli idranti sugli attivisti dei centri sociali No Tav, un centinaio in tutto, che stanno resistendo allo sgombero della questura in un’area di Vicenza dove deve essere realizzato un cantiere e una strada a servizio dei lavori dell’alta velocità. Le forze dell’ordine hanno già accompagnato in questura alcuni attivisti che si erano incatenati per essere identificati e nel frattempo sono state abbattute alcune delle barricate realizzate per resistere allo sgombero. La polizia sta anche procedendo con un blindato munito di idranti per disperdere gli ultimi contestatori. Nel frattempo divampa la polemica politica in città. L’onorevole Silvio Giovine di FdI con il presidente del partito cittadino plaudono all’operato delle forze dell’ordine e in una nota spiegano: “nessuno può tenere in ostaggio una città è inaccettabile, proseguono, che un gruppo di militanti antagonisti, che da mesi occupa illegalmente un’area pubblica, pensi di poter bloccare un’opera strategica per il futuro del paese”.

