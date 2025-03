Ustica: Bonfietti ha chiesto di incontrare Giorgia Meloni

agenzia

'Sollecito il governo ad essere protagonista per la verità'

BOLOGNA, 14 MAR – La presidente dell’associazione dei familiari delle vittime di Ustica Daria Bonfietti ha chiesto un incontro alla presidente del Consiglio Giorgia Melloni “per sollecitare il Governo a essere davvero protagonista dell’impegno per la verità, prendendo atto della realtà: un aereo civile è stato abbattuto, è in gioco la nostra dignità nazionale”. Il Governo, dice Bonfietti “deve impegnarsi pretendendo piena collaborazione dai Paesi amici e alleati i cui aerei ‘razzolavano’ attorno al DC9 Itavia nella tragica notte del 27 giugno 1980” in cui morirono le 81 persone a bordo del volo. Domenica 9 marzo era stata fatta un’iniziativa davanti al museo della memoria a Bologna, dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma.

