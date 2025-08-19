Ustionati in due mentre aggiustano auto, ricoverati a Bari

agenzia

In Salento, le vittime sono noti ristoratori, prognosi riservata

SANNICOLA, 19 AGO – Un uomo di 49 anni e suo figlio di 25 sono rimasti gravemente feriti nel tardo pomeriggio di ieri, investiti da una fiammata che si è sprigionata all’improvviso mentre lavoravano con un flessibile su un motore pieno di benzina, all’interno di un piccolo capanno ubicato nell’area esterna della loro abitazione a Sannicola, in provincia di Lecce. La fiammata ha poi innescato anche un incendio che ha distrutto il capanno. Padre e figlio, noti ristoratori del posto, sono stati portati in un primo momento all’ospedale a Gallipoli e poi trasferiti in prognosi riservata al centro grandi ustionati del Policlinico di Bari. Le loro condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA