Ustionato dal metallo fuso in acciaieria, operaio gravissimo

agenzia

L'infortunio nel Bresciano

BRESCIA, 31 AGO – Un operaio di 48 anni di origini pachistane è rimasto gravemente ustionato stamani in un infortunio in una acciaieria di Ospitaletto, nel Bresciano, ed è stato trasportato in ospedale a Verona in gravissime condizioni. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, durante le operazioni di caricamento del materiale ferroso all’interno di un altoforno si è verificata – per ragioni da chiarire – un’esplosione con ritorno di fiamma che ha investito l’operaio che sarebbe entrato in contatto con il metallo fuso. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e l’Ats di Brescia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA