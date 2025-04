Va in coma etilico e muore a 19 anni, aperta un’indagine

agenzia

Accertamenti a Bologna da parte dei carabinieri

BOLOGNA, 26 APR – Si sarebbe sentito male in casa, in un appartamento di via Buozzi, in zona Barca a Bologna, ed è stato portato in ospedale con i sintomi di un pesante abuso di alcolici. Talmente grave che nel giro di poche ore è morto, al pronto soccorso del Maggiore, per un arresto cardiocircolatorio. A perdere la vita è stato un 19enne di origine tunisina, residente in città. Una morte che i carabinieri definiscono ‘sospetta’ e sulla quale il nucleo investigativo ha avviato una indagine, coordinata dalla Procura. Con molta probabilità sarà disposta l’autopsia. Ad avvertire il 112 sono stati gli stessi sanitari al momento del decesso, avvenuto verso mezzanotte. Il giovane era stato soccorso da un’ambulanza un paio d’ore prima, intorno alle 22, nell’abitazione di via Buozzi, a quanto si apprende in seguito a un abuso di alcolici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA