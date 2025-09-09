Va in vacanza e lascia il cane in cortile, denunciato

agenzia

Intervengono i carabinieri, l'uomo era partito con la famiglia

MILANO, 09 SET – Il padrone di un pastore tedesco, un 37enne marocchino, è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali a Sesto Ulteriano (Milano). L’uomo, secondo le accuse, si è allontanato dalla propria abitazione per un periodo di diverse settimane, in vacanza con la famiglia, e ha lasciato incustodito il cane all’esterno, in un cortile privato, in condizioni di trascuratezza. Così su disposizione dell’autorità giudiziaria l’animale è stato affidato al canile sanitario regionale di Vignate (Milano). La situazione era stata segnalata da alcuni residenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA