Va sotto sul bilancio, ad Avellino cade il sindaco Nargi

agenzia

Decisivi 9 voti dei consiglieri vicini al predecessore Festa

AVELLINO, 17 LUG – Non passa il bilancio 2024 al Comune di Avellino e si chiude, a un anno dalla sua elezione, il mandato del sindaco Laura Nargi. Il voto del Consiglio Comunale ha bocciato nuovamente il documento contabile dopo che il prefetto, Rossana Riflesso, aveva concesso venti giorni di tempo ai consiglieri per l’approvazione: 18 i contrari rispetto ai 15 voti favorevoli raccolti dal sindaco che, tra la prima votazione e quella di stasera, aveva offerto alle forze politiche e ai gruppi consiliari dell’opposizione un “patto per Avellino”, circoscritto nel tempo, per mettere in sicurezza risorse e investimenti. Determinanti per la bocciatura, i nove voti dei consiglieri comunali che fanno riferimento all’ex sindaco, Gianluca Festa, con il quale negli ultimi mesi il sindaco Nargi si è scontrata duramente fino alla definitiva rottura. Domani il Prefetto notificherà la sospensione del Consiglio comunale, in attesa dello scioglimento che avverrà per decreto del Presidente della Repubblica. Fino a giugno del prossimo anno, il capoluogo irpino sarà amministrato dai commissari prefettizi che saranno nominati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA