Vadalà, risorse consistenti per bonifiche nella Terra dei Fuochi

agenzia

Ma servirà ricognizione dei fondi disponibili

CASERTA, 20 FEB – “Per le bonifiche nella Terra dei Fuochi la dotazione finanziaria a disposizione sarà consistente, ma riusciremo a quantificarla solo dopo la ricognizione di fondi nazionali ed europei prevista in 60 giorni dalla legge”. Così il nuovo commissario per le bonifiche nella Terra dei Fuochi Giuseppe Vadalà nel corso della conferenza stampa tenuta a San Tammaro (Caserta), alla Reggia di Carditello, e convocata dalla Commissione parlamentare Ecomafie, in missione tra Caserta e Napoli.

