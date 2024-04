Valanga in Val Ferret raggiunge il fondovalle, nessun coinvolto

agenzia

"La slavina non è arrivata alle piste di sci nordico"

AOSTA, 13 APR – Una valanga si è staccata nel primo pomeriggio nella Val Ferret, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, nel territorio comunale di Courmayeur. Il Soccorso alpino valdostano, giunto sul posto in elicottero, ha effettuato un sopralluogo: nessuna persona è rimasta coinvolta. Il distacco è stato segnalato verso le 14.30, nella zona del ponte per il sentiero che conduce al rifugio Bertone. “La valanga non ha raggiunto le piste di sci nordico, si è fermata prima dell’argine opposto della Dora di Ferret”, spiegano i gestori del centro di sci di fondo. L’anello a quell’ora era aperto. Ancora più distante, e quindi al riparo, si trova un percorso pedonale molto frequentato, oltre ad alcune baite con servizio di ristorazione. Nella zona oggi pomeriggio il pericolo valanghe era 2-moderato sotto i 2.600 metri e 3-marcato al di sopra.

