Valanga nel Torinese, concluse operazioni recupero sciatore

agenzia

In Alta Val di Susa, soccorsi difficoltosi per maltempo

TORINO, 16 MAR – È stato recuperato lo scialpinista coinvolto in una valanga a Salbertrand, nel Torinese. L’allarme era stato lanciato intorno alle 12.30, dopo che l’uomo è stato travolto da un distacco nevoso intorno a quota 1.900 metri. A chiamare i soccorsi non era stato lo sciatore, come era stato riferito in un primo momento, ma una sua compagna di gita che era stata risparmiata dalla valanga. Durante il trascinamento a valle l’uomo ha riportato una sospetta frattura a un arto inferiore e svariati altri traumi ma fortunatamente non è stato completamente sepolto dalla neve. Sul posto è arrivata un’eliambulanza del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che non è riuscita ad avvicinarsi al punto dell’incidente a causa di condizioni meteo avverse ma ha sbarcato più a valle il tecnico e il cinofilo del Soccorso alpino e speleologico piemontese che hanno poi proseguito via terra con sci e pelli di foca. Intanto da Sauze d’Oulx era partita una squadra di sei tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese più due del Soccorso alpino della Guardia di finanza, anche essi con sci e pelli di foca e con materiale sanitario e il toboga per il trasporto verso valle dell’infortunato. L’uomo è stato raggiunto dal tecnico di elisoccorso e dal cinofilo che lo hanno stabilizzato e poi dalla squadra che ha proceduto con l’imbarellamento e il recupero. Nella parte bassa del percorso le operazioni sono state facilitate dalla traccia sulla neve lasciata da un quad cingolato dei vigili del fuoco su cui il toboga è scivolato più agevolmente. L’uomo è trasferito a Oulx e poi in eliambulanza fino all’ospedale dove è stato ricoverato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA