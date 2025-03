Valanga travolge due snowboarder a Canazei, giovani salvi

agenzia

Incidente durante fuoripista, riescono a liberarsi autonomamente

TRENTO, 21 MAR – Una valanga di proporzioni relativamente contenute si è staccata nel primo pomeriggio di oggi a ridosso delle piste Pecol-Col Dei Rossi di Canazei, travolgendo due snowboarder impegnati in un fuoripista ad una quota di 2.000 metri circa. Lo comunica il Soccorso alpino e speleologico del Trentino. L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 14.15 ma ben presto i due giovani – un trentenne residente a Faenza e un 27enne di nazionalità argentina – sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve. La Centrale unica di emergenza ha chiesto comunque l’intervento dell’elicottero, mentre il personale della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino si è messo a disposizione in piazzola a Canazei. Dopo le opportune valutazioni, e grazie alle testimonianze dei presenti e dei travolti, oltre che dalle loro tracce di entrata e di uscita dalla valanga, i soccorritori hanno deciso di non procedere nella bonifica, escludendo il coinvolgimento di altre persone nell’evento. Il Soccorso alpino e speleologico del Trentino invita tuttavia a prestare attenzione ai divieti riguardanti il fuoripista nei comprensori sciistici e continua a raccomandare la massima prudenza nel programmare le proprie gite sulla neve, oltre che la premura di consultare sempre il bollettino valanghe.

