Valastro(Cri),necessario misurare il volontariato per migliorare

ROMA, 03 GIU – “Ogni pazza idea si può realizzare: è uno dei motti della gioventù Cri. Parte dall’assunto che l’idea, la stessa che aveva avuto Henry Dunant di aiutare sui campi di battaglia tutti senza distinzioni, fosse folle. Una follia che continua, dopo 160 anni, e che condividiamo ancora oggi. Sono convinto che umanità ed efficienza siano due elementi che debbano andare a braccetto nelle nostre attività di tutti i giorni. Come ha detto il presidente del Cnel Brunetta ‘tutto ciò che non è misurabile non è migliorabile’. Anche noi abbiamo fatto i conti in questi anni con la necessità di misurare l’impatto del volontariato, proprio per riuscire a migliorare il nostro stesso volontariato, un volontariato che in Italia è anche partecipazione ed esercizio della democrazia”. Lo ha affermato Rosario Valastro, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana durante l’incontro che si è svolto al Cnel dal titolo “Il Valore del Volontariato”. Valastro ha poi consegnato al presidente del Cnel Renato Brunetta, una copia del Bilancio sociale della Cri che verrà presentato a Milano il prossimo 15 giugno e la medaglia realizzata per celebrare il 160esimo anniversario dalla nascita dell’Associazione.

