Valditara, 511 iscritti al Liceo Made in Italy, +21,7%

'Nostra produzione ammirata, corteggiata nel mondo intero'

ROMA, 10 APR – Le iscrizioni al Liceo del Made in Italy ad oggi sono 511 lo scorso anno anno erano state 420, c’è stato un aumento del 21,7%, un trend positivo e incoraggiante”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara all’inaugurazione della Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Fondazione, Giovanni Brugnoli. Il ministro ha parlato di un maggio al made in Italy, “l’eccellenza della nostra produzione, ammirata e inseguita, corteggiata nel mondo intero. E’ un patrimonio di grande rilevanza per l’economia del paese e la società”.

