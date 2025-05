Valditara, ‘amarezza da chat studenti, provvedimenti’

agenzia

'Alto grado immaturità e insensibilità, la scuola agirà'

ROMA, 16 MAG – “Quanto accaduto nella chat di un gruppo di ragazzi di Bassano del Grappa lascia molta amarezza e dimostra un alto grado di immaturità e di insensibilità. La scuola saprà prendere i provvedimenti opportuni non solo per sanzionare comportamenti così gravi, ma anche per richiamare alla cultura del rispetto”. Così all’ANSA il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in merito al sondaggio in un gruppo whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza) in cui si propone di “votare” quale vittima di femminicidio “meritasse di più” di morire, tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. “Voglio ricordare a questo proposito – afferma Valditara – che le nuove Linee guida sulla educazione civica prevedono per la prima volta che l’educazione al rispetto, in specie verso le donne , sia ora un obiettivo di apprendimento che deve essere imparato e su cui si dovrà essere valutati. Le nuove Linee guida contemplano inoltre nuove modalità didattiche (e fra queste il peer tutoring) che riteniamo possano essere particolarmente efficaci per far crescere la maturità e la consapevolezza fra i giovani e per educare a relazioni positive e rispettose. Proprio a questo proposito Indire ha ricevuto l’incarico di formare i docenti alle buone pratiche su un tema per noi decisivo”, conclude il ministro.

