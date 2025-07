Valditara, ‘aumenteremo scambi studenti italiani e giapponesi’

agenzia

'Ho incontrato il viceministro dell'educazione di Tokyo'

OSAKA, 18 LUG – “Ho incontrato il viceministro giapponese per l’educazione e abbiamo sottolineato il rapporto eccellente che c’è fra Italia e Giappone”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del merito (Mim) Giuseppe Valditara in visita al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, specificando che “abbiamo sottolineato la necessità di una collaborazione forte su due settori strategici, quelli dell’intelligenza artificiale e quella dell’istruzione tecnico-professionale”. “Abbiamo deciso – ha aggiunto Valditara – di dare vita a una commissione bilaterale per studiare, disegnare, pensare alla scuola del futuro e abbiamo anche invitato il governo giapponese ad essere presente al summit sull’intelligenza artificiale che faremo a Napoli dal 9 al 13 ottobre”. Il titolare del Mim ha anche aggiunto che “si intensificheranno gli scambi di docenti e studenti italiani e giapponesi proprio per creare un legame sempre più forte”. L’idea, ha affermato Valditara, “è anche quella di favorire una collaborazione stretta fra imprese giapponesi, Its italiani, fra imprese italiane e mondo dell’istruzione giapponese, in un grande legame che ci faccia crescere insieme”.

