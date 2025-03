Valditara, da Von der Leyen troppe energie su manuale traduzioni

agenzia

'E' perdere tempo in disquisizioni inutili'

ROMA, 26 MAR – “Trovo che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen abbia dedicato energie forse impropriamente nel definire un corposo manuale per le corrette traduzioni dall’inglese alle lingue europee o in inglese dalle lingue europee e in questi suggerimenti compaiono le parole che hanno al loro interno la parola ‘man’ che dovrebbero essere sostituite, come dovrebbe essere bandito il termine ‘marito’ o ‘moglie’ per il più inclusivo termine ‘partner’. Trovo che perdere il tempo in queste disquisizioni è inutile è una imposizione dirigistica, nella vita reale parliamo di ‘marito, moglie, compagno, compagna’. Così il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara a Mattino 5 news.

