Valditara, danni a scuole è teppismo non lotta politica

agenzia

E posta immagini devastazioni al Gullace e al Virgilio

ROMA, 14 DIC – “Ridurre in queste condizioni una scuola non è lotta politica, è teppismo, a danno degli studenti e dei cittadini. Chi rompe deve pagare”. Lo scrive su X il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara postando alcune foto delle condizioni in cui sono stati trovati il liceo Gullace e il liceo Virgilio dopo le occupazioni e, il Gullace, due incendi nel mese di ottobre nella succursale dell’istituto che hanno tra l’altro comportanto la didattica a distanza per centinaia di alunni. La stima dei danni al Gullace è di circa 2 milioni di euro. Al Virgilio, invece, l’ammontare dei danni si sta ancora stimando.

