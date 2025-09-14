Valditara, dolore per quindicenne morto, subito ispezioni

agenzia

Nelle prossime ore il ministro chiamerà la famiglia del giovane

ROMA, 14 SET – Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sentito dall’ANSA, esprime grande dolore e vicinanza alla famiglia del quindicenne che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella sua casa nel comune dei Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il ministero si è subito attivato predisponendo due ispezioni negli istituti che il ragazzo ha frequentato alle scuole medie e poi, attualmente, alla scuola superiore dove in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno scolastico. Il ministro intende anche nelle prossime ore contattare la famiglia per esprimere la propria personale vicinanza e di tutto il mondo della scuola. Le nuove norme contro il bullismo introdotte dalla legge 70/2024 sono prescrittive: la scuola ha l’obbligo, nel caso di atti di bullismo, di chiamare i genitori dei ragazzi coinvolti come autori dei fatti e di attivare le attività educative necessarie. Nei casi più gravi di reiterazione è prevista anche la denuncia alle autorità preposte. Le ispezioni attivate dal ministero dovranno quindi comprendere se gli episodi di bullismo siano emersi, se il corpo docente avesse compreso il malessere del ragazzo e se fossero state attivate le misure previste in questi casi dalla nuova normativa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA