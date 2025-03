Valditara incontra studenti che riconsegnarono portafogli

agenzia

'Gesto ammirevole, onestà e alto senso civico'

ROMA, 26 MAR – “Oggi ho incontrato Alessandro Dal Pino e Vittorio Sebastiani, i due studenti del Liceo Paladini di Lucca che nei giorni scorsi hanno portato in questura il portafogli ritrovato su un bus e contenente 1.000 euro. È stato un gesto ammirevole, degno di essere additato ad esempio per l’onestà e l’alto senso civico che esprime. Ho voluto personalmente ringraziare innanzitutto questi giovani. Poi anche le loro famiglie e i loro docenti per i valori che hanno saputo trasmettere”. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha anche postato una foto con i due studenti.

