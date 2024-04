Valditara, irregolarità a Pioltello ma solidarietà al preside

agenzia

'Vera inclusione con più didattica e adeguata formazione classi'

ROMA, 21 MAR – “Dopo una accurata verifica disposta dall’Ufficio scolastico regionale lombardo sono emerse talune irregolarità: il provvedimento che ha deliberato la sospensione della attività didattica per il 10 di aprile non è stato motivato e introduce una deroga ulteriore al calendario rispetto a quanto previsto dalla Regione Lombardia che prevede un numero massimo di 3 giorni di sospensione della attività didattica a disposizione delle scuole. E qualsiasi deroga deve inoltre rispondere ad esigenze del Piano della offerta formativa e non può essere finalizzata in qualche modo a riconoscere nuove festività, compito che non spetta alla autonomia di una scuola. La vera inclusione negli istituti ad alta presenza di studenti stranieri si realizza con nuove forme di potenziamento della didattica e con più adeguati criteri di formazione delle classi”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che aggiunge: “Non posso accettare che qualcuno insulti o minacci un preside o un insegnante. Ho già detto chiaro che è sintomo di inciviltà aggredire una persona per le sue scelte e per le sue opinioni. Dunque al preside della scuola Iqbal Masih e ai suoi docenti va la mia solidarietà. Detto questo vi è anche chi ha cercato di strumentalizzare l’operato degli uffici del ministero in modo scomposto e indegno. Si è arrivati a parlare di razzismo e di islamofobia. Parole gravi e irresponsabili, soprattutto in un periodo gravido di tensioni.

