Valditara, ripresa istruzione Ucraina in prospettiva ingresso Ue

'40mila studenti ucraini iscritti nel nostro sistema scolastico'

ROMA, 11 LUG – “E’ urgente che tutti i giovani ucraini possano tornare a studiare in sicurezza il prima possibile, c’è una vera e propria emergenza educativa, con conseguenze drammatiche per i giovani più vulnerabili. E’ poi necessario lavorare nel lungo periodo per ricostruire e innovare il sistema educativo ucraino nella sua interezza, anche in una prospettiva di integrazione europea. In Italia sono quasi 40mila gli studenti ucraini iscritti nel nostro sistema scolastico, per la loro accoglienza sono state investite molte risorse. E’ necessario favorire il rientro in patria a tante famiglie ucraine fuggite dalla guerra conservando e valorizzando identità, lingua e cultura di origine. Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre miglior pratiche educative”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, aprendo i lavori di questa giornata dell’Ukraine Recovery Conference, nella sessione sul capitale umano. “Oggi firmiamo un memorandum per dare vita ad una collaborazione bilaterale per il futuro scolastico degli ucraini, in particolare sull’istruzione tecnico-professionale, la prima infanzia e l’istruzione inclusiva”, ha aggiunto il ministro.

