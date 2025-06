Valditara, sanzioneremo prof che tradiscono decoro scuola

agenzia

Accertamenti ministero su docente autore delle minacce a premier

ROMA, 31 MAG – “La figura del docente è di straordinaria importanza nella formazione dei giovani, non solo nell’impartire saperi ma anche nell’educare al rispetto verso gli altri. È indispensabile che i docenti siano per primi sempre consapevoli della responsabilità e del valore sociale del loro ruolo. Non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. Il Ministero sanzionerà quanti non sono degni di far parte della nostra scuola”. Lo rende noto il ministro Valditara in merito alla vicenda delle minacce alla premier.

