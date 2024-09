Valditara, ‘scuole paritarie sono pubbliche, a loro fondi Pnrr’

agenzia

'Abilitazione ora anche nella paritaria, una rivoluzione'

ROMA, 24 SET – “Le scuole paritarie sono pubbliche: l’articolo più importante della Costituzione è il 30 non il 33, che è un dettaglio dal punto di vista della parità. L’art 30 stabilisce il diritto-dovere dei genitori di istruire, educare formare i propri figli. Il diritto prioritario sta in capo ai genitori. Quando ho fortemente voluto per la prima volta, accogliendo la richiesta delle associazioni, che i genitori potessero chiedere alla scuola di proseguire il rapporto con il docente di sostegno, mi sono stupito che qualcuno mi abbia accusato di far entrare i privati nella scuola, quel qualcuno non ha capito nulla del messaggio costituzionale, la Costituzione mette al centro la persona, si tratta di ragazzi fragili per i quali la continuità didattica è fondamentale. E’ solo attuazione della Costituzione, nessun privato”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara all’evento Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dell’Autorità Ecclesiastica) nato in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025 a Roma, presso l’Istituto Villa Flaminia, in via del Vignola. “Ho insistito sul parificare il più possibile la scuola statale e quella paritaria. Per la prima volta i fondi Pnrr e Pon verranno distribuiti anche alle paritarie, è un dovere non un aiuto di Stato e così per la prima volta è stato fatto, complessivamente sono 150 milioni di euro. E altri 70 milioni li abbiamo previsti per il trasporto per i ragazzi con disabilità, con un principio di umanità e inclusione”, ha proseguito il ministro. Infine, l’abilitazione dei docenti: “prima dovevi licenziarti dalla privata per andare al pubblico” per ottenerla, “ora si può conseguire l’abilitazione anche all’interno della paritaria, una vera rivoluzione questa”, ha concluso Valditara.

