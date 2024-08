++ Valditara, ‘su presidi strumentalizzazione e allarmismo’ ++

agenzia

Dopo Tar sul concorso. 'Al lavoro per far valere nostre ragioni'

ROMA, 20 AGO – “Sulla vicenda della sospensiva disposta dalla sezione feriale del Tar Lazio si sta facendo troppo allarmismo e troppa strumentalizzazione politica. Il ministero dell’Istruzione è al lavoro per far valere nelle sedi opportune le proprie argomentazioni al fine di risolvere una questione che non dipende dalle nostre strutture. Noi lavoriamo nell’interesse della scuola italiana; altri, purtroppo, solo per interessi di parte”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

