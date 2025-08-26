Valditara,quasi il 50% insegnanti di sostegno saranno confermati

agenzia

'Garantendo straordinaria continuità didattica, mai avuta prima'

ROMA, 26 AGO – “Vi fornisco un dato che poi comunicheremo in conferenza stampa nei prossimi giorni: quasi il 50% degli insegnanti di sostegno precari saranno confermati, garantendo una straordinaria continuità didattica che la scuola italiana non ha mai avuto prima, grazie alla possibilità per le famiglie, laddove si fosse instaurato un buon rapporto educativo e umano fra il giovane e l’insegnante di chiederne la conferma. E questo è un grande, grande passo avanti. Non a caso ostacolato da chi non crede nella personalizzazione: ricorsi su ricorsi per fortuna bocciati dalla giustizia amministrativa”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante il suo intervento al Meeting di Rimini.

