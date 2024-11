Valeriani (Pd), ‘Meloni ancora contro Roma, taglia la metro C’

agenzia

'Questo governo è punitivo verso la città di Roma'

ROMA, 02 NOV – “Il Governo Meloni, con il silenzio imbarazzante del Presidente Rocca, taglia i fondi per la realizzazione della Metro C, l’opera di trasporto pubblico più importante della Regione Lazio” dichiara Massimiliano Valeriani, Presidente della Commissione Trasparenza e consigliere Pd alla Regione Lazio. “È incredibile che non si sia ancora capito il carattere punitivo di questo Governo nei confronti della città di Roma. Questo taglio è solo l’ennesimo che viene compiuto nei confronti di infrastrutture strategiche che hanno al centro la capitale ma che servono ai cittadini di tutta la provincia e del Lazio: l’anello ferroviario non verrà chiuso, il quadruplicamento Roma-Ciampino, e il raddoppio Cesano-Bracciano e Bagni di Tivoli- Guidonia non si faranno, la stazione Pigneto non è ancora partita e continua ad accumulare ritardi. L’azione con cui il Governo Meloni priva sistematicamente Roma delle risorse necessarie al suo sviluppo, appare così scientifica e metodica che sembrerebbe finalizzata a bloccarne la crescita. Mi auguro che il Presidente Rocca, da poco rientrato da Chicago, almeno su questo tema prenda un’iniziativa concreta per scongiurare un taglio assurdo che penalizzerebbe la Capitale per i prossimi 30 anni”, sottolinea Valeriani. “Per questo ho presentato un’interrogazione urgente all’Assessore regionale ai trasporti Ghera e al Presidente Rocca per capire quali iniziative intendano intraprendere per affiancare il Campidoglio in questa legittima rivendicazione”, conclude Valeriani.

