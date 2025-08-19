Valle d’Aosta al voto con tre preferenze, legge promulgata

agenzia

In vigore da domani la norma regionale confermata dal referendum

AOSTA, 19 AGO – Entrerà in vigore domani la legge elettorale regionale della Valle d’Aosta avallata dal referendum confermativo del 10 agosto scorso. Promulgata dal presidente, Renzo Testolin, il 14 agosto scorso, è stata pubblicata oggi sul bollettino ufficiale della Regione. Così, alle elezioni regionali del 28 settembre prossimo si potranno esprimere fino a tre preferenze (non più una soltanto): in questo caso, almeno una dovrà riguardare candidati di genere diverso. La legge era stata votata in Consiglio Valle il 27 febbraio scorso a maggioranza semplice e per questo – in base allo Statuto speciale – sottoposta a referendum confermativo. Alle urne si era recato il 16,04% degli elettori (16.852), con il ‘sì’ che aveva ottenuto il 52,14%.

