Valle d’Aosta prima regione con assorbenti gratis alle superiori

Annuncio dell'assessore al Sistema educativo

AOSTA, 31 MAR – La Valle d’Aosta è la prima regione italiana in cui l’amministrazione ha fornito a tutte le scuole superiori il distributore di assorbenti gratuiti: lo ha sottolineato l’assessore regionale al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, durante la presentazione del progetto pilota ‘Tampon Box’, che si è tenuta stamane all’Istituto tecnico e professionale Corrado Gex di Aosta. All’evento erano presenti anche la sovrintendente agli Studi, Marina Fey, il presidente della quinta commissione del Consiglio Valle, Andrea Padovani (Fp-Pd), oltre alla coordinatrice delle ostetriche Stefania Fazari. ”Siamo l’unica regione – ha spiegato l’assessore Guichardaz – dove l’amministrazione si è presa in carico di fornire alle nostre dieci scuole superiori i distributori di assorbenti e l’obiettivo è di estendere il progetto alle scuole medie. Questa piccola cerimonia vuole essere altamente simbolica, la scuola deve essere un luogo dove vengono riconosciuti i bisogni e si costruisce parità”. Guichardaz ha aggiunto: ”Quello di avere un distributore di assorbenti è un bisogno concreto venuto fuori parlando con le ragazze e i ragazzi. Troppo spesso le mestruazioni vengono considerate ancora un tabù mettendo così a disagio le ragazze. E questo non deve accadere, la scuola è uno spazio dove nessuno si deve sentire fuori posto. Il prossimo passo sarà quello di estendere a tutte le superiori lo sportello psicologico”. Padovani ha aggiunto: ”Vogliamo una scuola di inclusione e a misura di donne”. I distributori di assorbenti sono stati allestiti nei due antibagni riservati alle studentesse.

