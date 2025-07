Valorizzazione infrastrutture militari, accordo Iuav-Difesa

agenzia

Attenzione all'ambiente, al sociale e al risparmio energetico

VENEZIA, 11 LUG – È stato firmato oggi, nella sede del Circolo unificato delle Forze Armate a Roma, un accordo di collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia e il Segretariato Generale della Difesa per lo sviluppo di programmi e progetti di ricerca, didattica e formazione, relativi alla riqualificazione delle aree e delle infrastrutture militari. L’accordo è stato sottoscritto dal rettore Iuav Benno Albrecht e dal segretario generale della Difesa, Fabio Mattei. L’implementazione e lo sviluppo di tutte le attività per la Difesa saranno seguite dalla Direzione Generale dei Lavori-Geniodife, diretta da Mario Sciandra. La nuova partnership ha l’obiettivo di individuare e sviluppare soluzioni tecniche, scientifiche e sociali per l’ammodernamento del parco infrastrutturale della Difesa. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti urbanistici, ambientali, sociali e al risparmio energetico, nel rispetto del valore storico-culturale degli edifici e con l’impegno a preservarne i caratteri identitari e le testimonianze della storia militare. Per il ministero della Difesa, il focus della collaborazione è favorire il confronto con l’eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree di interesse condiviso tra le istituzioni. L’Università Iuav di Venezia metterà a disposizione le proprie competenze in materia di cura e valorizzazione dell’heritage, in particolare la propria esperienza specifica relativa al patrimonio storico architettonico degli immobili militari.

