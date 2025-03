Vandalizzata per la terza volta sede Unione Studenti Venezia

agenzia

Lasciate scritte fasciste, insulti omofobi e minacce di morte

VENEZIA, 08 MAR – La sede dell’Unione degli Studenti Universitari (Udu) di Venezia è stata presa di mira dai vandali la notte scorsa, per la terza volta nel giro di una settimana. Al mattino i giovani hanno trovato la maniglia della porta divelta e numerose scritte tracciate a spray sull’esterno, slogan fascisti, insulti omofobi e minacce di morte. Nell’episodio precedente, giovedì notte, due persone incappucciate avevano tentato di introdursi all’interno del locale, in Campo Saffa, quando c’erano ancora persone all’interno. La sede è anche il luogo di ritrovo degli Studenti Medi di Venezia e Mestre. La lettura che l’Udu da’ di questi episodi è quella di una matrice di “estrema destra, che vuole intimidire e impedire agli studenti di sentirsi sicuri nei loro spazi associativi”. Per protestare contro questo clima di intimidazione gli Studenti universitari hanno organizzato per questo pomeriggio una manifestazione nello stesso Campo Saffa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA