Vannacci a Cagliari, studenti protestano in piazza

Una cinquantina di manifestanti con striscioni e bandiere

CAGLIARI, 03 NOV – Ragazzi del liceo, ma in mezzo a loro anche qualche prof. Sono i contestatori antifascisti dell’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, a Cagliari per un incontro alla Fiera nel pomeriggio. Si sono presentati sotto la basilica di Bonaria con uno striscione: “Vannacci stai attento, ancora fischia il vento”. E poi con uno slogan della prima ondata anti Carroccio: “Lega la Lega”. Gli antifascisti si sono dati appuntamento alle 15 davanti alla piazza dei Centomila, erano circa 50. Inizialmente sembrava dovessero rimanere lì e invece, intorno alle 16.30, si sono mossi in corteo per cercare di avvicinarsi il più possibile al luogo del convegno. Hanno giocato un po’ a nascondino con le forze dell’ordine, passando tra sterrati e ponti dalle parti dello stadio. E alla fine sono stati bloccati all’uscita del ponte di collegamento tra il parcheggio Coni e il vecchio Sant’Elia. Si sono fermati lì, hanno nuovamente esposto lo striscione e hanno intonato cori di contestazione nei confronti del generale. A tenerli a distanza dal recinto della Fiera cellulari della polizia e agenti in tenuta antisommossa.

