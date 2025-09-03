‘Vannacci taci’, striscioni CasaPound dopo parole pro sgombero

agenzia

ROMA, 03 SET – “Vannacci taci”. Con centinaia di striscioni affissi in tutta Italia, CasaPound ha voluto replicare alle dichiarazioni dell’europarlamentare della Lega, che si era espresso favorevolmente allo sgombero del palazzo di via Napoleone III e di tutte le occupazioni, “indipendentemente da chi le effettua”. “Rammarica constatare che Vannacci abbia scelto di rispondere come una qualsiasi Boldrini, senza avere il coraggio di evidenziare le differenze sostanziali tra CasaPound e i centri sociali, né di denunciare le connivenze che questi ultimi intrattengono da sempre con le istituzioni”, -dichiara CasaPound in una nota- Sarebbe bastato ricordare il bluff dello sgombero del Leoncavallo, che verrà presto ‘regolarizzato’ con un bando fittizio e un affitto irrisorio per l’affidamento di una nuova sede addirittura per novant’anni”. “Esiste una differenza netta tra legalità e giustizia e noi saremo sempre dalla parte della seconda”, afferma tra l’altro CasaPound. “Vannacci, come chiunque altro, è libero di pensarla come vuole: ma smetta di strizzare l’occhio a un certo mondo, smetta di appropriarsi di slogan che non gli appartengono, smetta soprattutto di richiamarsi con leggerezza alla X della Decima Mas. Perché quegli uomini non sono caduti per l’ordine evocato dall’europarlamentare, bensì per il suo esatto contrario”, conclude la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA