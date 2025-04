Vaporetto fuori controllo va a sbattere su Ponte di Rialto

agenzia

Impatto è stato lieve, nessun ferito

VENEZIA, 17 APR – Un vaporetto della linea 2, diventato ingovernabile per un guasto al timore, è andato ad appoggiarsi contro una volta del Ponte di Rialto stasera a Venezia, senza conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio. Il mezzo per fortuna andava molto piano; aveva appena lasciato l’attracco di Rialto, in Canal Grande, carico di turisti, per dirigersi verso la stazione. A causa del guasto, l’imbarcazione, fuori controllo, si è messa di traverso sul canale e poi, molto lentamente, è andata a toccare per inerzia la sponda di Rialto, con un forte stridore delle lamiere.

