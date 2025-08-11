Vasti incendi in corso nell’Aquilano, mezzi aerei in azione

agenzia

Bruciano boschi a Pescina e a Capistrello, in fiamme 90 ettari

L’AQUILA, 11 AGO – Due incendi boschivi stanno impegnando uomini e mezzi in Abruzzo. Uno è sul monte Salviano, nel comune di Capistrello, in un’area di oltre 50 ettari: in azione due elicotteri e un canadair, supportati da squadre a terra dei vigili del fuoco e della Protezione Civile regionale. L’altro è attivo da ieri pomeriggio, nel territorio comunale di Pescina, in un’area boschiva di circa 40 ettari: sul posto l’elicottero regionale “Lince Rossa”, mentre alcuni agricoltori stanno utilizzando i trattori per creare linee tagliafuoco. A Pescina, vista la complessità dell’incendio, è presente anche il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Durante la sua visita, il direttore ha voluto ringraziare e manifestare tutto il proprio apprezzamento alle squadre della Protezione Civile e ai vigili del fuoco. La Protezione Civile regionale rinnova l’appello alla popolazione “a mantenere alta la prudenza, in particolare in queste giornate caratterizzate da condizioni di elevato rischio incendi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA