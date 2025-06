Vasto blackout informatico in Alto Adige

agenzia

Colpiti servizi provinciali e privati, chiamate di emergenza ok

BOLZANO, 24 GIU – Problemi tecnici si stanno verificando in diverse strutture della Provincia di Bolzano. Il blackout informatico riguarda anche aziende private, siti news e privati. I sistemi telefonici, o parti di essi, del Centro provinciale per le informazioni sul traffico, della Centrale unica di emergenza, della centrale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e del Servizio radio provinciale sono attualmente soggetti a disfunzioni tecniche. Questo riguarda in particolare i dati sul traffico, con conseguenze sulle segnalazioni relative alla mobilità. Tutte le centrali restano comunque raggiungibili telefonicamente. Per la popolazione non sussistono limitazioni nell’effettuare chiamate di emergenza. Tutti i settori sono in costante contatto e stanno lavorando per ripristinare completamente i sistemi. L’Agenzia per la protezione civile e l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige forniranno ulteriori informazioni.

