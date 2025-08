Vasto incendio a Pompei in un deposito giudiziario

agenzia

Colonna di fumo visibile da Napoli, "le persone restino in casa"

NAPOLI, 06 AGO – Un vasto incendio si è sviluppato stamani – e non è stato ancora domato – a Pompei, in un deposito giudiziario di materiali tessili. La nuvola nera che si eleva dalla zona del rogo, in via Spinelli, è visibile fin dalla collina di Posillipo, a Napoli. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco, Protezione civile, il personale della polizia locale e tecnici dell’Arpac, l’Agenzia regionale per l’ambiente che sta monitorando la situazione dal punto di vista dell’inquinamento: “dai primi dati acquisiti – spiega l’Arpac – non si rilevano finora evidenti criticità riconducibili all’incendio”. Misure precauzionali per la popolazione sono state raccomandate dal Comune di Pompei e da quelli limitrofi, come Boscoreale, Castellammare di Stabia, Scafati e Torre Annunziata. Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha raccomandato ai cittadini che vivono nelle zone a ridosso dell’incendio di non uscire di casa, se non strettamente necessario, e di mantenere chiuse porte e finestre . Sei giorni fa un altro incendio di ampie dimensioni si era sviluppato in un deposito di auto, sempre a Pompei, rendendo l’aria irrespirabile e causando disagi alla circolazione delle auto e ferroviaria.

