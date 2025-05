Vasto incendio di sterpaglie minaccia zona residenziale Ascoli

agenzia

Sospeso volo Reparto Volo di Pescara, pompieri lavorano da terra

ANCONA, 03 MAG – Un vasto incendio di vegetazione sta interessando dal pomeriggio la zona residenziale di Monterocco, su una delle colline che circondano Ascoli Piceno, minacciando l’area di interfaccia urbana e quindi con rischio di estensione verso le abitazioni. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate in una zona collinare, rendendo necessario l’intervento tempestivo di una decina di vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento e nella protezione delle case limitrofe. Sul posto ha operato per ore un elicottero del Reparto Volo di Pescara e per questo è stata montata una vasca per il rifornimento idrico, ma dalle 19:40 ha dovuto fermare l’intervento per aver raggiunto il limite di ore. L’incendio non è ancora spento e i vigili del fuoco continueranno anche durante la notte ad operare a terra disponendosi a protezione delle abitazioni e monitorando la situazione nel caso le condizioni peggiorassero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA