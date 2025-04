Vasto incendio in Alto Adige, il fumo arriva anche in Trentino

agenzia

In zona ci sono stati già 3 incendi nel 2025 e 15 nel 2024

TRENTO, 10 APR – In Alto Adige stanno bruciando 60 ettari di bosco nel comune di Prato allo Stelvio. Il fumo, spinto dal vento, ha raggiunto anche il Trentino occidentale. Nelle zone di Stelvio, Trafoi e Prato allo Stelvio si è sviluppata una densa nuvola di fumo ed è stato chiesto alla popolazione di chiudere porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione. In zona ci sono stati già 3 incendi nel 2025 e 15 nel 2024, soprattutto a causa della siccità, anche se circola il sospetto che dietro alcuni dei roghi possa esserci un piromane. Il fuoco – precisa la Provincia autonoma di Bolzano – si è sviluppato verso le 13.15 in un’area boschiva in località Agumes e sul posto ci sono i vigili del fuoco volontari delle dieci stazioni del distretto della Val Venosta e gli uomini del Sevizio forestale provinciale altoatesino. La zona dell’incendio è presidiata anche da tre elicotteri della compagnia Heli Austria e un elicottero dell’Air Service. L’Autorità forestale ha richiesto anche l’intervento di un Super Puma. Sono state allertate anche la Provincia di Trento e il Land Tirolo, perché le fiamme potrebbero propagarsi anche alle zone confinanti. La zona è difficile da raggiungere e uno dei problemi principali è l’approvvigionamento di acqua per lo spegnimento delle fiamme che deve essere trasportata da lontano. Attualmente è fondamentale proteggere un ripetitore presso Montoni: se venisse danneggiato, potrebbero verificarsi interruzioni nella rete televisiva, radiofonica e nella telefonia mobile. La vasta colonna di fumo provocata dalle fiamme si sta spostando verso il Trentino occidentale, in particolare dalla Valle di Peio verso il Passo del Tonale, con possibili effetti anche su Madonna di Campiglio. Il Dipartimento Protezione civile, il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento ed i corpi dei volontari stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione. Nelle zone interessate – avverte la Provincia autonoma di Trento – si potrebbe percepire un forte odore di fumo, con la possibilità di caduta di cenere.

