Vasto incendio in bosco a Baia san Felice a Vieste, sul Gargano

agenzia

Al lavoro vigili fuoco, Arif, protezione civile, e canadair

BARI, 24 LUG – Un vasto incendio sta interessando da alcune ore il bosco che sovrasta la baia San Felice a Vieste, sul Gargano. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale dell’Arif e volontari della protezione civile. Previsto l’arrivo di un canadair della flotta aerea dello stato per il contrasto agli incendi boschivi. ” È una situazione critica – ha sottolineato all’ANSA il sindaco Giuseppe Nobiletti. – È il quinto tentativo in una settimana e stamani ci sono riusciti. La preoccupazione è per il vento che spinge le fiamme verso Baia dei Campi (struttura che ospita circa duemila persone ). Stiamo valutando il da farsi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA