Vasto incendio in comprensorio ex Ospedale militare a Trieste

agenzia

Le operazioni di spegnimento proseguiranno tutta la notte

TRIESTE, 08 MAR – Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in una delle ultime palazzine del comprensorio dell’ex Ospedale militare di Trieste, oggi convertito a campus universitario. Lo stabile dove si sono sprigionate le fiamme, così come quelli vicini sarebbero disabitati. L’incendio è di grandi dimensioni quindi i vigili del fuoco stanno impiegando molto tempo per riuscire a entrare nella struttura. Non è stato per questo ancora accertato se al momento del fuoco all’ interno dell’edificio ci fosse qualcuno. Dal posto si leva una alta e densa colonna di fumo visibile da molti luoghi della città. Sul posto stanno operando due squadre della sede centrale supportate dall’autobotte e l’autoscala, con il funzionario di guardia e il Comandante. I vigili prevedono che le operazioni spegnimento e di bonifica dureranno l’intera notte.

