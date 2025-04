Vasto incendio in rimessaggio con 50 natanti nel Napoletano

agenzia

A Pozzuoli spegnimento ancora in corso. Indagini dei Carabinieri

NAPOLI, 06 APR – Un vasto incendio ha interessato circa 50 natanti posizionati all’interno di un rimessaggio in via della Colmate a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’attività di spegnimento è ancora in corso. Indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA