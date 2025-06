Vasto incendio nel sud Sardegna, evacuato centinaio di persone

agenzia

Chiesto l'invio di due Canadair a San Giovanni Suergiu

CAGLIARI, 18 GIU – Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio nelle campagne di San Giovanni Suergiu, nel Sulcis Iglesiente. Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni e per precauzione sono state fatte evacuare un centinaio di persone. Il rogo si è sviluppato in località Is Urigus, dove il personale del Corpo Forestale della Stazione di Sant’Antioco e Carbonia sta coordinando lo spegnimento. Sul posto sono prontamente arrivati tre elicotteri della flotta regionale provenienti da Villasalto, Pula e Lanusei ed è stato richiesto l’invio di due Canadair. Per contenere il propagarsi delle fiamme, che stanno minacciando l’abitato, si è reso necessario anche l’intervento di numerose squadre di volontari provenienti da tutto il Sulcis. Sono complessivamente 20 gli incendi scoppiati oggi in Sardegna. Oltre a quello di San Giovanni Suergiu, i mezzi aerei della flotta regionale sono intervenuti anche nel comune di Uta, in località Gora Acqua Frisca, nel sud Sardegna, e a Mamoiada (Nuoro), dove il personale della Stazione forestale di Nuoro è stato impegnato nel coordinamento e spegnimento di un incendio di un’area agricola in prossimità del paese.

